Calciomercato Milan, si accelera su Leoni: è il difensore del futuro

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, il Milan ha intenzione di accelerare per prendere Giovanni Leoni, classe 2006, difensore centrale del Parma, in questa sessione estiva di calciomercato: per mettersi in rosa uno dei migliori talenti italiani, il difensore del futuro, dovrà sbrigarsi per battere la concorrenza dell'Inter.