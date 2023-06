Calciomercato Milan – Sfuma il trasferimento di Brescianini al Frosinone

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Milan e Frosinone non hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Brescianini

Oggi pomeriggio è andato in scena un incontro tra il Milan e il Frosinone per la cessione di Marco Brescianini. Il centrocampista nella passata stagione ha vestito la maglia del Cosenza in Serie B, il quale ha conquistato la salvezza con i cosentini risultando anche decisivo in più occasioni. Considerate le sue ottime prestazioni in Calabria, il neo promosso Frosinone avrebbe voluto acquistarlo e affidargli un ruolo importante in Serie A.