Calciomercato Milan – Settimana decisiva per la cessione di Ballo-Tourè

In attesa dell'arrivo di Yunus Musah , il Milan lavora sul fronte cessioni, cercando di piazzare alcuni giocatori ritenuti in esubero. Se Rebic è volato in Turchia e Vasquez sembra ormai ad un passo dallo Sheffield , vi è un altro giocatore che riflette sulla propria, e futura, destinazione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Fodé Ballo-Touré rimane ancora in bilico fra due club. Questi sarebbero Fulham e Bologna, con gli inglesi che negli ultimi giorni avrebbero anche trovato un accordo con i rossoneri ma è stato proprio il terzino senegalese a frenare la trattativa. L'ex giocatore del Monaco avrebbe chiesto del tempo per riflettere. Tempo che, però, il Milan non vorrebbe perdere così da poter programmare nuovi acquisti per la difesa. La settimana che si sta per aprire, dunque, potrà risultare cruciale per la cessione di Ballo-Touré. LEGGI ANCHE: Milan, ecco quanto guadagnerà Musah in rossonero >>>