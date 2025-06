Calciomercato Milan, Schira: 'Il Marsiglia non riscatta Bennacer. Ma ...'

Ha giocato poco e senza mai brillare. Al punto che il club transalpino, secondo le informazioni in possesso di Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di calciomercato , avrebbe deciso di non riscattarlo.

"L'Olympique Marsiglia non eserciterà l'opzione di acquisto (12 milioni di euro) per Ismaël Bennacer come rivelato la scorsa settimana", ha scritto infatti Schira in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.