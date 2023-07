Calciomercato Milan – Schira: “Ballo-Touré si avvicina al Fulham: le cifre”

Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha parlato della possibile prossima destinazione di Fodé Ballo-Touré, in uscita dal Milan

Come noto, tra i giocatori che presto potrebbero lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato, ci sarebbe anche Fodé Ballo-Touré. Il senegalese nel corso della passata stagione non ha mai davvero convinto, segnano appena un gol contro l'Empoli e fornendo poche prestazioni sufficienti. Sulle sue tracce ci sarebbero tre club, ossia Bologna, Nizza e Fulham.