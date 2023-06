Calciomercato Milan – Samardzic perfetto per i rossoneri: contatti in corso

Dopo l'ufficialità di Sandro Tonali al Newcastle , che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, il Milan dovrà lavorare alacramente per cercare almeno un paio di centrocampisti. I rossoneri, quindi, avranno molto da fare in questa sessione di calciomercato . L'edizione odierna di Tuttosport parla dei contatti per Lazar Samardzic e della situazione attuale di Frattesi .

Milan, Samardzic perfetto per due moduli

Sono stati intensificati, si legge, i contatti tra Milan e l’Udinese per Lazar Samardzic. Classe 2002, il centrocampista serbo ha tutte le doti che servono per poter giocare sia da mezzala in un 4-3-3 sia come trequartista centrale nel 4-2-3-1. Dotato di un buon passo e di un ottimo mancino, unisce quantità e qualità, avendo anche a disposizione ottime doti al tiro. Il Milan è già da mesi che ha allacciato i rapporti con il club, con il quale si sta discutendo anche di possibili contropartite tecniche per alleggerire la parte cash.