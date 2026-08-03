Milan, Modrić e Jashari sono a Perth: accoglienza da stella per il croato

Un grandissimo rimpianto di calciomercato che si materializza ufficialmente. La notizia era nell'aria già da qualche giorno, ma oggi ha trovato tutti i crismi dell'ufficialità: Kōnstantinos Karetsas, il giovanissimo talento greco classe 2007 a lungo corteggiato e inseguito dal Milan in questa sessione estiva di calciomercato, è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. A darne l'annuncio definitivo è stato lo stesso club tedesco attraverso un comunicato diramato sui propri canali web e social ufficiali.

✍️ Borussia Dortmund verpflichtet das 18-jährige griechische Talent Konstantinos Karetsas vom KRC Genk. Der Offensivspieler unterschreibt beim BVB einen Vertrag bis 30.06.2031. pic.twitter.com/vlpysMTF8g — Borussia Dortmund (@BVB) August 3, 2026

Karetsas ha sottoscritto con il club della Ruhr un contratto di durata quinquennale, valido fino al 30 giugno 2031, e ha scelto di indossare la maglia numero 19. La società tedesca è riuscita a beffare il Diavolo in un duello di mercato serratissimo.

Il Milan, pur avendo seguito a lungo il profilo, è rimasto di fatto bloccato a causa della mancata definizione della partenza di Rafael Leão. Il Borussia Dortmund ne ha approfittato mettendo sul piatto un'offerta irrinunciabile: 33 milioni di euro di base fissa, a cui si aggiungeranno diversi bonus e una percentuale garantita al KRC Genk sulla futura rivendita del calciatore.

L'entusiasmo della dirigenza del Borussia Dortmund

🗯️ Lars Ricken über Kosta Karetsas: „Mit Kos gewinnen wir einen Spieler für Borussia Dortmund, der mit gerade einmal 18 Jahren schon enorme Fähigkeiten besitzt. Wir freuen uns, dass wir ihn für unseren Weg begeistern konnten."



Alle Infos: https://t.co/XIElXSjoYH pic.twitter.com/YRLEJvNj56 — Borussia Dortmund (@BVB) August 3, 2026

«Con Karetsas, il Borussia Dortmund acquisisce un giocatore che, a soli 18 anni, possiede già doti straordinarie. Siamo felici di averlo convinto a sposare il nostro progetto; fin dai primi colloqui abbiamo percepito il suo forte entusiasmo per il BvB. E, nonostante le grandi qualità che già dimostra, vediamo in lui un ulteriore potenziale che vogliamo sviluppare insieme».

Il valore del classe 2007 è testimoniato dalle parole dei massimi dirigenti del BvB, che hanno espresso tutta la loro soddisfazione per la chiusura dell'operazione. Il direttore generale del Borussia Dortmund,, ha commentato così il nuovo innesto.

A fargli eco sono state le dichiarazioni del direttore sportivo del club, Nils-Ole Book, che si è soffermato sulle caratteristiche tecniche del ragazzo, doti che avrebbero fatto comodissimo anche nello scacchiere tattico di Rúben Amorim:

«Grazie alla sua creatività e alla sua intelligenza di gioco, Karetsas arricchirà la nostra squadra. È tecnicamente molto dotato e possiede la capacità di trovare soluzioni rapide in spazi ristretti, soprattutto nell'ultimo terzo di campo».

Le prime parole di Karetsas in giallonero

«Il Borussia Dortmund è un club speciale e sono incredibilmente orgoglioso di indossare ora la maglia giallonera. Non vedo l'ora di conoscere i miei compagni di squadra e di giocare presto in questo stadio impressionante davanti ai nostri tifosi. Voglio dare il mio contributo affinché possiamo raggiungere il successo insieme».

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Il giovane fantasista non ha nascosto l'emozione per questa nuova avventura in Bundesliga, salutando i suoi nuovi sostenitori ed esprimendo grande determinazione per il futuro.Resta l'amaro in bocca in casa rossonera per un obiettivo di primissimo livello che sfuma proprio sul più bello, confermando le difficoltà del mercato del Milan in questa specifica fase di transizione.