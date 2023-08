Calciomercato – Romano: “Taremi, il Milan ci proverà fino alla fine”

Il Milan vuole provare a portare Mehdi Taremi in rossonero in questo calciomercato estivo. Le ultime news sulla trattativa da Fabrizio Romano

Il Milan vuole concludere il calciomercato estivo con il decimo colpo, un attaccante centrale. Il nome individuato dalla dirigenza del club di Via Aldo Rossi è quello di Mehdi Taremi , classe 1992 , bomber iraniano del Porto . Nell'ultima stagione con i 'Dragões' il numero 9 ha segnato 31 gol e fornito 14 assist in 51 partite nel ruolo di terminale offensivo della formazione allenata da Sérgio Conceição .

Calciomercato Milan: assalto a Taremi del Porto

Motivo per cui il Porto, nonostante Taremi stia spingendo per il trasferimento in rossonero e malgrado un contratto in essere con il centravanti soltanto fino al 30 giugno 2024, ha sempre tenuto alta l'asticella delle richieste. I dirigenti rossoneri Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio, al contrario, tendono a voler prendere l'attaccante 'in saldo'. Questo proprio sfruttando i due fattori di cui sopra.