Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Romano: “Jackson tornerà al Chelsea. Nome caldo per il mercato italiano”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Romano: “Jackson tornerà al Chelsea. Nome caldo per il mercato italiano”

Calciomercato Milan, Fabrzio Romano: 'Attenzione a Jacskon per l'estate'
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Nicolas Jacskon, ex obiettivo di mercato del Milan farà ritorno al Chelsea in estate e il suo nome potrebbe tornare in voga
Redazione PM

Vi ricordate quando in estate Nicolas Jackson era stato accostato al Milan? L'attaccante senegalese non sta convincendo al Bayern Monaco e - con ogni probabilità - farà ritorno al Chelsea a fine stagione. Ad agosto 2025 il direttore sportivo Igli Tare aveva incontrato il suo agente, ma il club rossonero non ha mai presentato un'offerta ufficiale agli inglesi. Il classe 2001 si è trasferito in Germania negli ultimi giorni di mercato in prestito oneroso a 15 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 65 milioni. 

Calciomercato Milan, Fabrizio Romano su Jackson

—  

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Bayern Monaco non eserciterà il diritto di riscatto. L'attaccante senegalese ha realizzato 5 gol e un assist in 21 presenze, non abbastanza finora per convincere i bavaresi a fare un investimento così importante. Ecco, di seguito, le parole rilasciate da Romano nell'ultimo video sul suo canale YouTube.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato, Moretto: "Il Milan lavora e segue il talento Valdepenas". I dettagli>>>

"Nicolas Jackson al Bayern non sta trovando spazio, in estate tornerà al Chelsea. Attenzione perché Jackson è sempre stato molto apprezzato dai club italiani. Io credo possa essere un nome da tenere d'occhio, per il mercato italiano e anche per il mercato inglese".

Leggi anche
Parma, Pellegrino rinnova fino al 2030: negli ultimi mesi è stato accostato al Milan
Milan, contatto per McKennie. Lewandowski ancora in corsa. Bomba Pulisic. Ibrahimovic ha parlato...

© RIPRODUZIONE RISERVATA