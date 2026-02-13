Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Nicolas Jacskon, ex obiettivo di mercato del Milan farà ritorno al Chelsea in estate e il suo nome potrebbe tornare in voga
Vi ricordate quando in estate Nicolas Jackson era stato accostato al Milan? L'attaccante senegalese non sta convincendo al Bayern Monaco e - con ogni probabilità - farà ritorno al Chelsea a fine stagione. Ad agosto 2025 il direttore sportivo Igli Tare aveva incontrato il suo agente, ma il club rossonero non ha mai presentato un'offerta ufficiale agli inglesi. Il classe 2001 si è trasferito in Germania negli ultimi giorni di mercato in prestito oneroso a 15 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 65 milioni.
Calciomercato Milan, Fabrizio Romano su Jackson
—
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Bayern Monaco non eserciterà il diritto di riscatto. L'attaccante senegalese ha realizzato 5 gol e un assist in 21 presenze, non abbastanza finora per convincere i bavaresi a fare un investimento così importante. Ecco, di seguito, le parole rilasciate da Romano nell'ultimo video sul suo canale YouTube.