Vi ricordate quando in estate Nicolas Jackson era stato accostato al Milan? L'attaccante senegalese non sta convincendo al Bayern Monaco e - con ogni probabilità - farà ritorno al Chelsea a fine stagione. Ad agosto 2025 il direttore sportivo Igli Tare aveva incontrato il suo agente, ma il club rossonero non ha mai presentato un'offerta ufficiale agli inglesi. Il classe 2001 si è trasferito in Germania negli ultimi giorni di mercato in prestito oneroso a 15 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 65 milioni.