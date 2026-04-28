Per il Milan sarebbe un innesto di assoluto livello per le sue qualità in campo, ma anche per l'esperienza che aggiungerebbe al gruppo. Anche a livello economico, non dovrebbero esserci grossi problemi. L'olandese è un classe '97 con scadenza 2027 e il suo valore di mercato, secondo 'transfermarkt.it', è di circa 15 milioni di euro. Attualmente percepisce 5,4 milioni di euro netti, ma potrebbe accontentarsi di meno visto l'età e il progetto tecnico rossonero.