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Calciomercato Milan, Aké possibilità concreta. Romano: “Sta valutando l’addio al Manchester City”

Nathan Aké difensore Manchester City
Già cercato a gennaio, Nathan Aké potrebbe essere una grande occasione di calciomercato per il Milan. Le ultime sull'olandese da Fabrizio Romano
Redazione

Il Milan, con la qualificazione in Champions quasi raggiunta (mancano 6 punti in 4 gare), sta iniziando a programmare la prossima stagione con Massimiliano Allegri in panchina. Il tecnico toscano, però, è stato più volte chiaro: servono acquisti di spessore per puntare a vincere. Non solo in attacco, ma anche a centrocampo e in difesa. Per rinforzare la retroguardia, uno dei nomi più caldi è quello di Mario Gila della Lazio, ma potrebbe non essere l'unico. Già cercato nel mercato di gennaio, il centrale in uscita dal Manchester CityNathan Aké potrebbe essere una grande occasione da cogliere al volo.

A dare importanti aggiornamenti sul futuro del difensore olandese ci ha pensato il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano nel suo ultimo video su YouTube:

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"Occhio al nome di Nathan Aké, su cui il Milan aveva già fatto delle valutazioni nel mercato di gennaio. Aké sta valutando seriamente la possibilità di lasciare il Manchester City in estate per andare a giocare di più. Non è molto contento con il suo minutaggio in questa stagione. Aké potrebbe rappresentare un'opportunità di mercato. Giocatore molto interessante, mancino che può fare sia il centrale che il braccetto. Nel calcio italiano, a livello di caratteristiche, ci potrebbe stare molto bene. Anche lui, come Stones, ha dei club di Premier League su di lui ma credo che possa esserci del movimento".

Per il Milan sarebbe un innesto di assoluto livello per le sue qualità in campo, ma anche per l'esperienza che aggiungerebbe al gruppo. Anche a livello economico, non dovrebbero esserci grossi problemi. L'olandese è un classe '97 con scadenza 2027 e il suo valore di mercato, secondo 'transfermarkt.it', è di circa 15 milioni di euro. Attualmente percepisce 5,4 milioni di euro netti, ma potrebbe accontentarsi di meno visto l'età e il progetto tecnico rossonero.

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