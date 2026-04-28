"Occhio al nome di Nathan Aké, su cui il Milan aveva già fatto delle valutazioni nel mercato di gennaio. Aké sta valutando seriamente la possibilità di lasciare il Manchester City in estate per andare a giocare di più. Non è molto contento con il suo minutaggio in questa stagione. Aké potrebbe rappresentare un'opportunità di mercato. Giocatore molto interessante, mancino che può fare sia il centrale che il braccetto. Nel calcio italiano, a livello di caratteristiche, ci potrebbe stare molto bene. Anche lui, come Stones, ha dei club di Premier League su di lui ma credo che possa esserci del movimento".
Per il Milan sarebbe un innesto di assoluto livello per le sue qualità in campo, ma anche per l'esperienza che aggiungerebbe al gruppo. Anche a livello economico, non dovrebbero esserci grossi problemi. L'olandese è un classe '97 con scadenza 2027 e il suo valore di mercato, secondo 'transfermarkt.it', è di circa 15 milioni di euro. Attualmente percepisce 5,4 milioni di euro netti, ma potrebbe accontentarsi di meno visto l'età e il progetto tecnico rossonero.
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