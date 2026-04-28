La stagione 2024/2025 è agli sgoccioli. Al Milan restano 4 partite per chiudere il discorso qualificazione alla prossima Champions League: servono 6 punti per blindare l’obiettivo minimo. Solo dopo si potrà ufficialmente aprire il cantiere 2026/2027, anche se la dirigenza si sta già iniziando a guardare intorno.
CALCIOMERCATO MILAN
Milan 2026/2027, chi vendere e chi tenere: la stima degli incassi provenienti dalle cessioni
Il direttore sportivo Igli Tare e l’amministratore delegato Giorgio Furlani stanno lavorando seguendo le indicazioni di Massimiliano Allegri, che ha chiesto 3-4 innesti di livello internazionale: un attaccante, un centrocampista, un difensore centrale e un esterno. A questi dovranno aggiungersi profili giovani, sostenibili e funzionali alla linea di sostenibilità dettata da RedBird.
Tutto, però, dipenderà dalle cessioni. Diversi giocatori sembrano arrivati alla fine del loro ciclo in rossonero e il mercato in uscita sarà decisivo per finanziare quello in entrata. Secondo le indiscrezioni di Carlo Pellegatti, il Milan può contare su un budget iniziale di 30 milioni di euro, a cui si aggiungeranno gli incassi derivanti dalle vendite.
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