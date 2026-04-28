La stagione 2024/2025 è agli sgoccioli. Al Milan restano 4 partite per chiudere il discorso qualificazione alla prossima Champions League: servono 6 punti per blindare l’obiettivo minimo. Solo dopo si potrà ufficialmente aprire il cantiere 2026/2027, anche se la dirigenza si sta già iniziando a guardare intorno.

Il direttore sportivo Igli Tare e l’amministratore delegato Giorgio Furlani stanno lavorando seguendo le indicazioni di Massimiliano Allegri, che ha chiesto 3-4 innesti di livello internazionale: un attaccante, un centrocampista, un difensore centrale e un esterno. A questi dovranno aggiungersi profili giovani, sostenibili e funzionali alla linea di sostenibilità dettata da RedBird.