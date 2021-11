Calciomercato Milan – Roma vicina a chiudere con lo United per Dalot

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Roma sarebbe vicina a chiudere la trattativa con il Manchester United per l'ex rossonero Dalot

Diogo Dalot sempre più lontano dal Milan. E' questa l'indiscrezione lanciata dai colleghi di 'calciomercato.com', secondo i quali il terzino del Manchester United potrebbe diventare un nuovo calciatore della Roma. Il terzino portoghese è da sempre un pupillo di José Mourinho, il quale lo aveva voluto fortemente ai tempi in cui sedeva sulla panchina dei 'Red Devils'. Quest'estate i rossoneri hanno provato ad acquistare il classe 1999 a titolo definitivo, ma il club inglese aveva fatto muro. Adesso i giallorossi potrebbero acquistarlo in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni - la stessa offerta del Diavolo in estate -, ma c'è ancora un nodo da sciogliere. La trattativa, infatti, andrà in porto solamente qualora Trippier dovesse trasferirsi dall'Atletico Madrid al Manchester United, anche se la sensazione è che entrambe le operazioni andranno a buon fine.