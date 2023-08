Calciomercato Milan – L’obiettivo Rogerio ha accettato il Wolfsburg

Rogerio, terzino brasiliano in forza al Sassuolo, ha accettato l'offerta di calciomercato del Wolfsburg: era stato accostato al Milan

"Le possibilità che rinnoviamo qui sono pari a zero. Il ragazzo qui ha quasi 150 presenze ma questa cosa va avanti già dalla scorsa stagione". Così l'agente di Rogerio, terzino sinistro classe 1998 del Sassuolo, ha, di fatto, sancito l'addio alla società neroverde, visto il contratto del brasiliano (formatosi, però, in Italia) in scadenza il prossimo 30 giugno 2024.