Nelle ultime ore, dalla Germania, è giunta una notizia importantissima in merito al possibile futuro al Milan di un bomber della Bundesliga. Si era parlato negli scorsi giorni di un possibile ritorno di fiamma per Benjamin Sesko, già seguito in passato, e anche in questo caso si parlerebbe di un profilo che i rossoneri avevano già monitorato qualche tempo fa. Anche perché se ne andrà via Luka Jovic, Tammy Abraham dovrebbe tornare alla Roma e Francesco Camarda non è detto che non possa trovare spazio in prestito.