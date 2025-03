Nelle ultime ore, dalla Germania, è giunta una notizia importantissima in merito al possibile futuro al Milan di Benjamin Sesko. I rossoneri, come noto, avevano già seguito in passato il centravanti del Lipsia. Il costo alto e le pieghe del calciomercato, però, hanno portato il Diavolo a prendere strade diverse. Eppure, anche in vista delle stagioni che verranno, non è escluso un trasferimento nel club di via Aldo Rossi. Anche perché se ne andrà via Luka Jovic, Tammy Abraham dovrebbe tornare alla Roma e Francesco Camarda non è detto che non possa trovare spazio in prestito.