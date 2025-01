Uno dei nomi accostati al Milan nelle ultime sessioni di calciomercato per rinforzare l'attacco è quello di Benjamin Sesko , anche se per ingaggiarlo andrebbe risolto un grandissimo problema. I rossoneri, infatti, come noto sono alla ricerca di un profilo in attacco che possa risolvere le difficoltà realizzative palesate tanto da Alvaro Morata quanto da Tammy Abraham . Tanti i profili graditi al Diavolo, ultimo in ordine cronologico quello di Santiago Gimenez del Feyenoord che oggi sembra il più vicino. Ma sullo sloveno del Lipsia l'attenzione c'è da tanto tempo e continua a persistere.

Calciomercato Milan, Sesko profilo molto gradito: c'è un problema. E la Juventus ...

Le ultime informazioni in merito le hanno fornite i colleghi di 'calciomercato.com'. Secondo quanto riferito, infatti, Benjamin Sesko sarebbe il preferito della Juventus. La clausola rescissoria, però, sarebbe di 65 milioni di euro, che unite alle commissioni e all'ingaggio del ragazzo rendono molto complicata la trattativa. Lo stesso discorso, per l'appunto, si può fare anche per il Milan, per cui comunque il profilo rimane molto gradito. A questo punto il club in pole position per prenderlo sarebbe l'Arsenal, che può contare sulla volontà del ragazzo di giocare in Premier League.