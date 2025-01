Benjamin Sesko chi è il nuovo obiettivo del Milan per il reparto offensivo

La carriera: dalle giovanili alla Bundesliga — Sesko è cresciuto nei settori giovanili del Domžale e del Krško, due club sloveni, prima di essere acquistato nel 2019 dal Salisburgo, uno dei club più noti per l’investimento sui giovani talenti. Inizialmente aggregato al Liefering, la squadra satellite del Salisburgo, Šeško ha fatto il suo debutto tra i professionisti nel luglio dello stesso anno, segnando anche un gol importante nella stagione 2020-2021, dove ha realizzato 21 gol in 29 partite di campionato.

Nel 2021 è tornato al Salisburgo, con il quale ha continuato a mettersi in luce, siglando 11 gol in 38 partite e conquistando il campionato e la Coppa austriaca. La sua abilità è stata ulteriormente riconosciuta quando nel 2022 è stato acquistato dal RB Lipsia per 24 milioni di euro, con un contratto fino al 2028. Nella sua prima stagione con i tedeschi, ha realizzato 18 gol tra campionato e coppe, confermando il suo potenziale. Recentemente, nel giugno 2024, Šeško ha rinnovato il suo contratto con il Lipsia fino al 2029, segno che il club tedesco crede fermamente in lui.

Il percorso con la nazionale slovena — Non solo club, ma anche in nazionale Šeško ha dimostrato tutto il suo valore. Dopo essere stato convocato per la prima volta dalla nazionale maggiore nel 2021, a soli 18 anni, è diventato il più giovane esordiente della storia della Slovenia. Contribuendo anche con gol importanti, come nella qualificazione ai Mondiali del 2022, Šeško ha continuato a brillare con la maglia della sua nazionale. Nel 2023 ha realizzato una doppietta contro la Finlandia nelle qualificazioni a Euro 2024, e nel 2024 ha firmato una tripletta contro il Kazakistan nella UEFA Nations League.

Il futuro al Milan? — Šeško è senza dubbio uno dei talenti più promettenti in circolazione, e il Milan sta valutando la possibilità di acquistarlo per rinforzare il proprio attacco. Con le sue caratteristiche fisiche e tecniche, potrebbe essere l’uomo giusto per dare maggiore peso e dinamismo alla linea offensiva rossonera. Un investimento che guarda sia al presente che al futuro, considerando la giovane età di Šeško e il suo ampio margine di crescita. Il Milan, dunque, potrebbe essere pronto a puntare su questo giovane talento sloveno per le sfide future.