Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié, rossoneri non oltre i 6 milioni

Le ultime news sul calciomercato del Milan: difficilmente Franck Kessié resterà in rossonero anche nella prossima stagione. Il punto

Daniele Triolo

Franck Kessié, centrocampista del Milan, dovrebbe andare via a parametro zero nel prossimo calciomercato estivo. Questa è la convinzione del quotidiano 'Repubblica' in edicola questa mattina, che sostiene, dunque, come questi che ci separano dal 30 giugno 2022 siano gli ultimi mesi di Kessié in rossonero.

Il centrocampista ivoriano, infatti, non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza al termine dell'attuale stagione. Esiste, infatti, una sostanziale differenza tra la domanda dell'agente di Kessié, George Atangana, nell'ordine degli 8 milioni di euro netti all'anno, e l'offerta del club di Via Aldo Rossi al suo numero 79.

Proposta che, per 'La Gazzetta dello Sport' odierna, il Milan ha fissato in uno stipendio di 6 milioni di euro netti a stagione oltre i quali il Diavolo non può e non vuole scollinare. Su queste basi, quindi, altamente probabile che il rinnovo non si farà. Kessié sembra destinato a terminare l'annata in rossonero e poi andare via gratis.

Questo a meno che, nel mercato invernale, non salti fuori qualche ghiotta opportunità, tanto per il calciatore africano, quanto, soprattutto, per la società meneghina.