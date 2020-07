Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic, lo svedese pronto allo sconto

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Ormai non ci sono dubbi sulla volontà di Zlatan Ibrahimovic di rimanere al Milan. Le richieste iniziali dello svedese, però, non sono state di certo basse: 6 milioni di euro netti per la prossima stagione. Secondo quanto riferisce il ‘Corriere della Sera’, però, Ibra è pronto e venire incontro alle richieste del club rossonero, che reputa alta la prima cifra. Si potrebbe chiudere a 4 milioni più l’inserimento di bonus personali e di squadra.

Quanti diffidati per il Milan! Ecco chi rischia di saltare l’ultima di campionato, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓