'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato della trattativa per il rinnovo del contratto di Matteo Gabbia con il Milan, ricordando come, per il difensore centrale cresciuto nel vivaio rossonero, la strada sia già in discesa da tempo. C'è, infatti, vista la volontà del club di Via Aldo Rossi di adeguare lo stipendio al rendimento del giocatore, allungando il vincolo contrattuale oltre la scadenza attuale del 30 giugno 2026.