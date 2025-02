Nelle ultime ore è emerso un retroscena da non credere su Strahinja Pavlovic e su una presunta offerta monstre rifiutata dal Milan. Il centrale serbo nel corso delle ultime uscite ha dimostrato una certa solidità forse mai fatta vedere in precedenza. Contro l'Inter ha tenuto a bada gli attaccanti, rischiando forse qualcosa su Marcus Thuram, ma comportandosi molto bene nel complesso. E anche nelle successive partite non ha mai deluso. E pensare che ad un certo punto sembrava essere ad un passo dalla cessione. Il Fenerbahce si era mosso in modo concreto, ma poi l'intervento di Zlatan Ibrahimovic è stato decisivo.