Dalla Spagna: “Affare Taremi, parte del direttivo del Milan a Porto”

"Il giocatore sta ribadendo il suo desiderio e spinge per uscire adesso - ha chiosato Moretto -. Nelle prossime ore una parte del direttivo del Milan prevede di recarsi a Porto per provare a sbloccare la cessione. Ore chiave". Il Porto, fin qui, ha sempre chiesto almeno 25 milioni di euro per privarsi del giocatore. Il Milan, dal canto suo, ne offre 15, giacché il contratto di Taremi con i lusitani scadrà il 30 giugno 2024. Svolta per la cessione di Saelemaekers >>>