Calciomercato Milan – Dalla Spagna le ultime su Colombo

"Aggiornamento su Lorenzo Colombo. L'attaccante prevede di rinnovare fino al 2027 e non al 2028". Il giocatore, quindi, dovrebbe rinnovare il proprio contratto per un anno in meno rispetto ai primi rumor. Il giocatore, poi, dovrebbe partire in prestito, con l'arrivo al Milan di un altro attaccante. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, dal Belgio possibili novità per Saelemaekers