Calciomercato Milan, Reijnders: nessun accordo con il City. Le ultime

"Il Manchester City continua il pressing su Tijjani Reijnders ", così apre 'La Gazzetta dello Sport' che fa il punto sul calciomercato del Milan. L'offerta degli inglesi non sarebbe arrivata ancora alla richiesta rossonera, ovvero vicino ai 70 milioni di euro. Il giocatore sarebbe affascinato dall’idea di essere allenato da Pep Guardiola, giocando di nuovo in Champions League e confrontandosi col campionato più ricco del mondo, la Premier. Reijnders avrebbe già trovato l'accordo (più o meno il doppio dei 3,5 milioni che prende oggi al Milan), mentre tra le due società mancherebbe ancora l'intesa finale.

Calciomercato Milan, Reijnders: i rossoneri non hanno fretta. Il prezzo aumenta se ...

Il City, si legge, vorrebbe chiudere prima del 10 giugno, ultimo giorno della finestra di mercato aperta ad hoc dalla Fifa per il Mondiale per Club. Il Milan non avrebbe nessun ultimatum e non vorrebbe fare sconti. Anzi, usando la logica di mercato, per accelerare il tutto gli inglesi dovrebbero pagare anche più del valore del cartellino di Reijnders.