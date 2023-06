Calciomercato Milan – Passi in avanti per Reijnders. E su Musah… | News

Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'Sportmediaset', per quanto riguarda Reijnders la trattativa starebbe per entrare nel vivo. L'olandese avrebbe già dato disponibilità ad un trasferimento in rossonero, dunque adesso andrebbe trovato solo l'accordo con l'AZ. Il Milan vorrebbe chiudere l'affare per una cifra tra i 16 e i 18 milioni di euro. Per quanto riguarda Musah, al momento ci sarebbe distanza tra la richiesta del Valencia e l'offerta del Milan. Il club spagnolo, infatti, vorrebbe incassare circa 30 milioni di euro, mentre i rossoneri vorrebbero chiudere il colpo a 20. Nonostante il Valencia abbia necessità di vendere, l'intenzione sarebbe quella di non svendere il nazionale statunitense. Calciomercato, ecco la prima offerta del Milan per Yunus Musah