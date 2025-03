Calciomercato Milan, Reijnders: ecco il piano del Manchester City!

Come riportato dal portale FootballInsider, Tijjani Reijnders potrebbe passare al Manchester City solo se la squadra inglese riuscirà a fare spazio e a sborsare circa 50 milioni di sterline. L'olandese, infatti, sarebbe l'obiettivo principale dei citizens e sarebbe visto come un tassello perfetto per il centrocampo. E il piano per eventualmente convincere il Milan a cederlo quale potrebbe essere?