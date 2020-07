Calciomercato Milan – Rebic-Silva: si cerca l’intesa con l’Eintracht Francoforte

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Rossoneri ed Eintracht Francoforte stanno cercando l’accordo per le valutazioni di Ante Rebic e Andre Silva che, ricordiamo, sono rispettivamente in prestito fino al 2021 senza alcuna cifra prefissata sul riscatto. Entrambi gli attaccanti che si sono ben comportati in questa stagione hanno manifestato il loro desiderio di rimanere nei loro attuali club.

Il Milan e la società tedesca sono al lavoro per trovare la quadra giusta, nonostante ci sia un accordo verbale che preveda una valutazione di 25 milioni di entrambi i calciatori. Una cifra che permetterebbe ai rossoneri di fare una cospicua plusvalenza, mentre i dubbi ad oggi sarebbero relativi alla quotazione fatta per il croato, dal momento che l’Eintracht dovrà dare il 50% della futura rivendita alla Fiorentina, precedentemente proprietaria del cartellino di Rebic.

L’altro ieri c’è stato un incontro a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e il procuratore del croato, Fali Ramadani. Coi rossoneri il procuratore ha parlato anche di Luka Jovic, in uscita dal Real Madrid. Dalle parole del tecnico dei Blancos Zinedine Zidane, però, non sembra così scontata una sua cessione e certamente gli attuali 5 milioni di ingaggio lasciano qualche dubbio sulla riuscita della trattativa.

INTANTO IERI A CASA MILAN E’ STATO IL GIORNO DI LUKAS BJORKLUND: ECCO LE SUE PRIME PAROLE>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓