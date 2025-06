Calciomercato Milan, Rabiot è una espressa richiesta di Allegri

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, parlando delle mosse del Milan in questo calciomercato estivo, ha fatto il punto su varie situazioni, in entrata e in uscita. Mike Maignan resta in rossonero: niente cessione al Chelsea (giudicati pochi i 15 milioni di euro offerti dai 'Blues') e permanenza al Milan per un altro anno, l'ultimo previsto dal suo contratto. A quel punto, andrà via a parametro zero .

Calciomercato Milan, per la mediana fari puntati su Rabiot

Theo Hernández, dopo il 'no' all'Al-Hilal che ha fatto sfumare 30 milioni euro per le casse del Diavolo, vorrebbe andare all'Atlético Madrid. Il quale, però, per ora offre al Milan la metà di quanto avrebbero riconosciuto gli arabi. Theo, dal canto suo, al momento si trova in vacanza in Sardegna con la famiglia e non ha fretta di decidere il suo futuro. Yunus Musah, invece, è vicino al Napoli per 25 milioni di euro: operazione ai dettagli.