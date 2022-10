Calciomercato Milan – Il PSG pensa a Kalulu per rinforzare la difesa | News

Nonostante una squadra composta da superstar, il PSG è ancora alla ricerca di un difensore. Quest'estate i parigini sembravano voler acquistare a tutti i costi Milan Skriniar, anche se come ben si sa l'affare non è andato in porto. Secondo quanto riferisce 'Le10Sport', la squadra allenata da Galtier sarebbe ancora interessata al difensore dell'Inter, considerato il piano A per rinforzare la difesa della squadra. Se dovesse sfumare definitivamente questa pista, il PSG avrebbe individuato in Pierre Kalulu il piano B. C'è da dire, però, che il contratto del francese scadrà nel 2025 e il Milan si è già messo al lavoro per blindarlo. Milan, le top news di oggi: occhi su Broja. Novità nuovo stadio.