Invece, secondo quanto riferito da 'L'Équipe' oggi in edicola, l'Olympique Marsiglia starebbe stentando sul riscatto. Motivo? L'elevato stipendio di Bennacer, che lo collocherebbe nella fascia dei titolari fissi.

Ha disputato 650' in 12 partite di campionato

Uno status che, però, Bennacer ha perso nelle ultime settimane. Bennacer, infatti, ha giocato appena 650' in 12 presenze in Ligue 1 con l'OM in questa seconda parte di stagione.