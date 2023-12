Calciomercato Milan – Popovic ad un passo: i dettagli dell’accordo

Il Milan nel corso della prossima sessione di calciomercato potrebbe fare la voce grossa ed essere protagonista, proprio come avvenuto in estate. Oltre agli innesti per la prima squadra, però, qualche acquisto potrebbe essere fatto anche per il Settore Giovanile e a questo proposito il più vicino a vestire la maglia rossonera sembra essere Matija Popovic .

Come riferito da Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, sul suo editoriale odierno per 'TMW', il Milan avrebbe ormai chiuso per Matija Popovic. Il serbo è in scadenza di contratto al termine del mese con il Partizan Belgrado e dovrebbe firmare fino al 2028 con il club rossonero. L'obiettivo sarebbe quello di aggregarlo alla Primavera di Ignazio Abate per poi dargli spazio piano piano anche in prima squadra.