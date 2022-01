Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Castillejo sedotto dal Valencia”

Samu Castillejo potrebbe lasciare il Milan nel calciomercato invernale per tornare in Spagna. È attratto dall'idea di giocare nel Valencia

Daniele Triolo

Samu Castillejo, come noto, potrebbe lasciare il Milan in questa sessione invernale di calciomercato. Il centrocampista offensivo andaluso, classe 1995, non è praticamente mai utilizzato dal tecnico Stefano Pioli in questa stagione e, pertanto, è probabile che le strade si separino già ora.

Lo aveva chiesto la Sampdoria di Marco Giampaolo ma, difficilmente, Castillejo approderà a Genova. L'ingaggio di 1,5 milioni di euro netti a stagione, infatti, è fuori portata per le casse della società blucerchiata. Più probabile un suo ritorno in Spagna: nelle ultime ore si è parlato dell'interesse del Valencia nei suoi confronti.

Un interesse, tra l'altro, confermato stamattina da 'Plaza Deportiva', quotidiano proprio della città valenciana, che ha dedicato a Castillejo un approfondimento interessante.

Secondo i colleghi iberici, Castillejo del Milan interessa, sì, al Valencia in questo calciomercato invernale. Soltanto, però, come alternativa qualora dovessero naufragare i negoziati con il Tottenham per il trasferimento in prestito di Bryan Gil in bianconero.

Nel caso in cui, dunque, l'ex Siviglia dovesse restare in Inghilterra, a quel punto il Valencia virerebbe sull'esterno del Diavolo, il cui contratto con i rossoneri scadrà il 30 giugno 2023. Per 'Plaza Deportiva' Castillejo ha anche altre offerte nella Liga spagnola (Espanyol e Betis, n.d.r.), ma sarebbe sedotto, attratto, dall'idea di indossare la maglia bianconera. Milan, rinforzo a sorpresa a centrocampo? Le ultime news di calciomercato >>>

