Calciomercato Milan – Pista Faivre raffreddata: il punto | News

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Milan non sarebbe fortemente interessato a Romain Faivre

Che Romain Faivre voglia vestire la maglia del Milan ormai non è più un segreto. In attesa di capire se arriverà a Milanello durante il mercato di gennaio, il trequartista francese continua ad incantare in Ligue 1 con il Brest . Anche oggi il classe 1998 ha dato spettacolo ed è risultato decisivo con un gol e un assist nella partita vinta per 4-0 contro il Chardonnet. Faivre, il quale sarebbe perfetto per il sistema di gioco di Stefano Pioli, negli ultimi mesi ha fatto alcune uscite a vuoto a livello diplomatico. Prima il litigio con la sua squadra al termine della finestra estiva di mercato, poi l'intervista il giorno a 'La Gazzetta dello Sport' dopo il Derby di Milano.

Alcuni suoi comportamenti non sono piaciuti ovviamente al Brest, ma non sono passati inosservati nemmeno alla dirigenza di via Aldo Rossi. Proprio a causa di questi suoi comportamenti, secondo 'calciomercato.com' il Milan non sarebbe così intenzionato come in estate a riprendere la trattativa. Al momento la pista che porta a Romain Faivre non è calda e in casa rossonera potrebbero decidere di virare su altri profili durante il mercato di riparazione. Milan, le top news di oggi: stop per Rebic, idea dal Real Madrid.