PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, il patto di calciomercato a ‘Casa Milan’: 4 colpi per Allegri e l’intrigo Rowe-Rabiot
CALCIOMERCATO MILAN
Milan, il patto di calciomercato a ‘Casa Milan’: 4 colpi per Allegri e l’intrigo Rowe-Rabiot
Il Milan è alla ricerca di giocatori di qualità da inserire nel suo organico nel calciomercato estivo. L'obiettivo è quello di avere una rosa larga, forte e duttile nella stagione 2026-2027. Individuato un elemento che può fare al caso del...
Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare - rispettivamente amministratore delegato, direttore tecnico e direttore sportivo del Milan - sono operativi, ormai da mesi, per il calciomercato estivo 2026. L'obiettivo dei tre dirigenti è quello di consegnare al tecnico Massimiliano Allegri un organico ancora più competitivo in vista della stagione 2026-2027, quella dove il Diavolo - almeno questo è l'auspicio - tornerà a disputare la Champions League dopo un anno di forzata assenza dalla competizione. Un lavoro in piedi e strutturato alla perfezione: ve lo spieghiamo di seguito.
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