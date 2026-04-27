Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare - rispettivamente amministratore delegato, direttore tecnico e direttore sportivo del Milan - sono operativi, ormai da mesi, per il calciomercato estivo 2026. L'obiettivo dei tre dirigenti è quello di consegnare al tecnico Massimiliano Allegri un organico ancora più competitivo in vista della stagione 2026-2027, quella dove il Diavolo - almeno questo è l'auspicio - tornerà a disputare la Champions League dopo un anno di forzata assenza dalla competizione. Un lavoro in piedi e strutturato alla perfezione: ve lo spieghiamo di seguito.