Calciomercato Milan – Piace Rashica: i suoi numeri stagionali

CALCIOMERCATO MILAN – In queste ore ‘Sky Sport‘ ha rivelato come il Milan sia sulle tracce di Milot Rashica, classe 1996, esterno offensivo kosovaro di proprietà dei tedeschi del Werder Brema.

Rashica, che il Diavolo aveva tenuto d’occhio già qualche anno fa, quando aveva vestito la maglia degli olandesi del Vitesse, può liberarsi per 30 milioni di euro, valore della clausola rescissoria inserita nel suo contratto fino al 30 giugno 2022 con il Werder.

Qualora, però, la compagine di Brema retrocedesse in 2. Bundesliga la prossima settimana (eventualità molto probabile), a quel punto la clausola si abbasserebbe a 16 milioni di euro. E Ralf Rangnick, futuro manager rossonero, che ben conosce Rashica, ha già fiutato l’affare.

Rashica, che piace anche al Napoli, è un calciatore molto duttile, può giocare da ala sinistra o da seconda punta: gioca nel Werder Brema dal gennaio 2018 e, in questa stagione, ha disputato un’ottima annata nonostante la disastrosa avventura dei biancoverdi di Florian Kohfeldt.

In 31 gare tra Bundesliga (27) e Coppa di Germania (4), infatti, Rashica ha messo a segno 10 gol, di cui 7 in campionato, e fornito 6 assist, dei quali 5 in campionato. In totale, ha trascorso sul terreno di gioco 2.534 minuti.