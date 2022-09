Calciomercato Milan – Piace Okafor: il Salisburgo chiede 35 milioni di euro

Nonostante un ottimo avvio di stagione, Stefano Pioli sta già facendo i conti con le troppe indisponibilità nel reparto d'attacco. Con Origi, Rebic e Ibrahimovic fermi ai box, il solo Giroud non basta a questo Milan. Proprio per questo motivo, la dirigenza di via Aldo Rossi, oltre a proporre il rinnovo all'attaccante francese, starebbe pensando di comprare un compagno di reparto.