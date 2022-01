Calciomercato Milan – Piace Lucumì: ecco chi è il difensore colombiano

Con il mercato pronto al via, il Milan dovrà puntellare il reparto di difesa complice il grave e lungo infortunio subito da Simon Kjaer. Tra i tanti nomi sondati dalla dirigenza di via Aldo Rossi c'è anche quello di Jhon Lucumì, il quale si aggiunge ai già noti Sven Botman, Abdou Diallo e Attila Szalai. Conosciamo meglio il difensore attualmente in forza al Genk.