Il Milan valuta Alvyn Sanches dello Young Boys per il ruolo di trequartista destro. Trattativa difficile per questa sessione, ma i rapporti sono ottimi
Milan, abbiamo capito come decide Cardinale: tre indizi svelano il suo piano sul mercato
Il Milan prosegue, nella fase finale della sessione estiva di calciomercato, alla ricerca di un trequartista di piede mancino che ami agire partendo dalla fascia destra, profilo ideale per integrarsi nel sistema di gioco 3-4-2-1 del tecnico Rúben Amorim. Nelle ultime ore, la dirigenza di Via Aldo Rossi ha inserito nella propria lista di mercato il nome di Alvyn Sanches, talento classe 2003 dello Young Boys e punto di forza della Nazionale Under 21 della Svizzera. Il profilo del giocatore elvetico è monitorato con attenzione dagli scout rossoneri.
La posizione del Milan dopo l'esclusiva: trattativa complessaCome riferito ieri sera da una nostra notizia esclusiva, il calciatore svizzero è un profilo molto gradito nell'ambiente milanista. Tuttavia, la nascita di una vera e propria trattativa ufficiale in questa sessione finale della sessione estiva appare decisamente complessa. L'orientamento della proprietà RedBird è quello di investire su un calciatore di caratura internazionale già affermato, preferendo un profilo di esperienza immediata rispetto a una scommessa futuribile, rimandando ogni discorso su Sanches a eventuali finestre di mercato successive.
I numeri di Sanches e la valutazione di TransfermarktLe prestazioni del fantasista svizzero restano comunque di altissimo livello. Nella passata stagione agonistica 2025-2026, il classe 2003 ha collezionato 33 presenze ufficiali, mettendo a referto ben 10 gol e 6 assist. L'avvio dell'annata corrente ha confermato la sua crescita esponenziale, con 5 partite giocate arricchite da 2 reti e 2 assist vincenti. Sotto contratto con lo Young Boys fino al 30 giugno 2029, il cartellino del giocatore ha una valutazione stimata di circa 10 milioni di euro sulla piattaforma specializzata Transfermarkt.
Scarica la nuova app Pianeta Milan
L'asse di mercato con lo Young Boys e il precedente AthekameUn fattore che potrebbe agevolare un eventuale assalto futuro è rappresentato dagli eccellenti rapporti commerciali tra il Milan e il club di Berna. L'asse tra Via Aldo Rossi e la Svizzera si è consolidato definitivamente nella scorsa stagione calcistica grazie all'operazione che ha portato il difensore Zachary Athekame in rossonero. Un precedente virtuoso che testimonia la sinergia strategica tra le due società, sempre pronte a valutare lo scambio di giovani talenti sulla scena europea.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News Calciomercato
Milan, bomba dalla Turchia: offerta clamorosa da parte del Galatasaray, ecco i dettagli
News Calciomercato
Leão torna in gruppo e il Galatasaray riprova l'assalto: ecco la nuova offerta al Milan
Live
Mercato Milan LIVE | Leão, nuova offerta del Galatasaray. Tentativo per Inácio e Elliott?
News Calciomercato
Milan Top News: nuova offerta per Leão. Cardinale tratta due cessioni e un colpo da 35 milioni
News Calciomercato
Dall'Inghilterra: "Milan, per la trequarti l'obiettivo è Elliott". Ma c'è distanza sul prezzo
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti