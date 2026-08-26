Il Milan prosegue, nella fase finale della sessione estiva di calciomercato, alla ricerca di un trequartista di piede mancino che ami agire partendo dalla fascia destra, profilo ideale per integrarsi nel sistema di gioco 3-4-2-1 del tecnico Rúben Amorim. Nelle ultime ore, la dirigenza di Via Aldo Rossi ha inserito nella propria lista di mercato il nome di Alvyn Sanches, talento classe 2003 dello Young Boys e punto di forza della Nazionale Under 21 della Svizzera. Il profilo del giocatore elvetico è monitorato con attenzione dagli scout rossoneri.

La posizione del Milan dopo l'esclusiva: trattativa complessa

I numeri di Sanches e la valutazione di Transfermarkt

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L'asse di mercato con lo Young Boys e il precedente Athekame

Come riferito ieri sera da, il calciatore svizzero è un profilo molto gradito nell'ambiente milanista. Tuttavia, la nascita di una vera e propria trattativa ufficiale in questa sessione finale della sessione estiva appare decisamente complessa. L'orientamento della proprietàè quello di investire su un calciatore di caratura internazionale già affermato, preferendo un profilo di esperienza immediata rispetto a una scommessa futuribile, rimandando ogni discorso su Sanches a eventuali finestre di mercato successive.Le prestazioni del fantasista svizzero restano comunque di altissimo livello. Nella passata stagione agonistica 2025-2026, il classe 2003 ha collezionato 33 presenze ufficiali, mettendo a referto ben 10 gol e 6 assist. L'avvio dell'annata corrente ha confermato la sua crescita esponenziale, con 5 partite giocate arricchite da 2 reti e 2 assist vincenti. Sotto contratto con lo Young Boys fino al 30 giugno 2029, il cartellino del giocatore ha una valutazione stimata di circa 10 milioni di euro sulla piattaforma specializzataUn fattore che potrebbe agevolare un eventuale assalto futuro è rappresentato dagli eccellenti rapporti commerciali tra il Milan e il club di Berna. L'asse tra Via Aldo Rossi e la Svizzera si è consolidato definitivamente nella scorsa stagione calcistica grazie all'operazione che ha portato il difensorein rossonero. Un precedente virtuoso che testimonia la sinergia strategica tra le due società, sempre pronte a valutare lo scambio di giovani talenti sulla scena europea.