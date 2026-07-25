Il terzino classe 2007, reduce da una super stagione nel Milan Futuro con 2 gol e 9 assist complessivi, è conteso tra la Serie C e la cadetteria
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Mattia Cappelletti potrebbe lasciare il Milan a titolo definitivo nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. I movimenti attorno al giovane talento rossonero, sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi soltanto fino al 30 giugno 2027, si fanno sempre più intensi.
Calciomercato Milan: il Pescara piomba su CappellettiSecondo quanto riferito da 'Passione Pescara', il Pescara — che nella stagione 2026-2027 militerà nel campionato di Serie C — è fortemente interessato ad acquistare il terzino destro rossonero. I contatti tra i due club sono costantemente vivi: gli abruzzesi stanno provando ad anticipare i tempi per assicurarsi il promettente laterale destro del Diavolo.
La concorrenza, tuttavia, non manca. Sul classe 2007, assistito dalla GR Sports di Giuseppe Riso, si registra infatti anche il forte interesse di alcuni club di Serie B, tra cui:
- Catanzaro
- Padova
- Vicenza
Dalle speranze in Prima Squadra al Milan FuturoIl giovane difensore sperava inizialmente di essere convocato da Rúben Amorim per il raduno e il ritiro della Prima Squadra rossonera. Cappelletti è stato invece aggregato al Milan Futuro di Sergio Navarro Barquero, la formazione Under 23 rossonera che militerà nuovamente nel campionato di Serie D.
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I numeri della stagione 2025-2026Il rendimento di Cappelletti nell'ultima annata parla chiaro e giustifica l'assalto dei club professionistici. Nella stagione 2025-2026, il terzino ha collezionato numeri importanti tra Under 23 e Primavera:
- Milan Futuro: 35 presenze totali (tra campionato e Coppa Italia di categoria), impreziosite da 2 gol e ben 8 assist.
- Milan Primavera: 4 presenze sotto la guida di Giovanni Renna, arricchite da un ulteriore assist per i compagni.
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