Calciomercato Milan, per Rabiot due carte importanti da giocare

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando delle mosse del Milan per il centrocampo in questo calciomercato estivo, ha evidenziato come i rossoneri siano tornati sulle tracce di Adrien Rabiot. Il Milan, come si ricorderà, lo aveva già cercato un anno fa, quando il francese, classe 1995, si liberava a parametro zero dalla Juventus. Sparava, però, richieste troppo alte di stipendio e, pertanto, il Diavolo l'aveva poi mollato.