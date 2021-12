Calciomercato Milan – Per Bremer si può fare un’eccezione: il punto | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan potrebbe fare un tentativo per Gleison Bremer, difensore del Torino

Il Milan ha necessità di trovare un difensore durante il mercato di gennaio e, diversamente da quanto dichiarato ultimamente dai suoi dirigenti, arriverà un rinforzo. Non è un caso che molti degli ultimi acquisti dei rossoneri siano calciatori arrivati da campionati diversi da quello italiano. Il motivo sarebbe legato prettamente nell'utilizzare il famoso 'Decreto Crescita'. In questo modo il club di via Aldo Rossi paga meno tasse ed è un aspetto da considerare anche per i prossimi acquisti.

Nonostante ciò, il Milan potrebbe fare un'eccezione per un solo calciatore. Secondo quanto riportano i colleghi di 'calciomercato.com', si tratterebbe di Gleison Bremer, difensore del Torino. Acquistare in Italia non consentirebbe di poter usufruire di tale Decreto, ma riguardo il brasiliano non ci sarebbero chissà quali problemi per ingaggiarlo. Il classe 1997, infatti, a lordo guadagna meno di un milione di euro e anche se si triplicasse l'ingaggio ciò rientrerebbe perfettamente nei parametri richiesti dalla società rossonera. Dunque, non sarebbe nemmeno da escludere un eventuale arrivo di Bremer a gennaio o in estate. Le Top News di oggi sul Milan: countdown per Giroud, ecco il preferito per la difesa