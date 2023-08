Calciomercato Milan – Pellegrino atterrato a Linate: domani le visite

Dopo gli otto acquisti ufficializzati nella prima parte della sessione estiva di calciomercato, ci sono stati alcuni giorni di pausa, ma il Milan è pronto ad accogliere il suo nono acquisto. Nella serata di oggi, mentre il resto della squadra è in campo contro il Bologna , è atterrato a Linate Marco Pellegrino , difensore del Platense .

Come riferito dal collega Antonio Vitiello, infatti, il difensore argentino è atterrato pochi minuti fa all'aeroporto di Milano Linate, in attesa di cominciare la propria avventura con il Diavolo. Le visite mediche e la firma sul contratto sarebbero previsti per domani.