Calciomercato Milan, Pellegatti: 'Brown possibile titolare. Lo ritengono ...'

Continua il lavoro del Milan in questa calda estate ricca di cambiamenti. Theo Hernandez, a meno di sorprese, sarà un nuovo calciatore dell'Al-Hilal tra poco tempo. Per questo i rossoneri andranno alla ricerca del suo erede per la fascia sinistra e non solo, anche a destra servirà un titolare. Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, fa il punto sul calciomercato del Milan. Sulla fascia spunta il nome di Brown dell'Eintracht Francoforte. Ecco le ultime novità dal suo canale 'YouTube'.