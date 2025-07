Calciomercato Milan, Pedullà: 'Leoni? Si farà di tutto. Su Jashari ...'

Calciomercato Milan , i rossoneri potrebbero chiudere ancora molti colpi in entrata in questa lunga sessione estiva. Il club sarebbe ancora alla ricerca di due terzini, un centrocampista, un centrale e una punta. Tutto questo senza pensare ad altre cessioni. Alfredo Pedullà , esperto di calciomercato , ha fatto il punto anche su Giovanni Leoni , obiettivo di Milan e Inter. Parole anche su Jashari. Ecco le ultime novità sul suo canale 'YouTube'.

Calciomercato Milan, derby per Leoni? Pedullà: "Pronte mega offerte". Le ultime su Jashari

"Leoni, il Parma non vuole cederlo, ma Inter e Milan faranno di tutto con mega offerte. Potrebbe dipendere dalla uscite. Jashari non è un'operazione impossibile, ma tenuta sempre in piede, concreta e seria".