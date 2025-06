Calciomercato Milan, passi avanti per Ahanor: Allegri sottoscrive. Ora ...

Il Milan, oltre alle tante uscite di cui si parla nelle ultime ore, sta lavorando anche a qualche colpo in entrata, tra cui quello di Honest Ahanor. Il terzino del Genoa, classe 2008, potrebbe essere un bell'innesto soprattutto per il futuro, in una zona di campo in cui i rossoneri salutano Alessandro Florenzi, che non dovrebbe rinnovare, e Kyle Walker, che torna al Manchester City. Il collega Gianluca Di Marzio ha pubblicato un articolo sul proprio sito in tal senso, per fare il punto della situazione della trattativa. Ecco, dunque, le sue parole in merito alla questione.