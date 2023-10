Calciomercato Milan – Previsto un incontro in settimana per Ouedraogo

Secondo alcune indiscrezioni il Milan dovrebbe incontrare in settimana lo Schalke 04 per il talento Assan Ouedraogo

Nonostante la sessione estiva di calciomercato si sia conclusa da più di un mese, il Milan sarebbe ancora al lavoro per individuare profili interessanti da mettere a disposizione di Stefano Pioli . Non solo, perché il club rossonero negli ultimi anni è stato molto attento anche al Settore Giovanile . E, a tal proposito, una notizia che arriva dalla Germania fa ben sperare anche Ignazio Abate .

Secondo quanto riferito dal giornalista Florian Plettenberg, di 'Sky Sport Deutschland', il Milan sarebbe il club maggiormente interessato ad Assan Ouedraogo. La dirigenza rossonera dovrebbe incontrare in settimana lo Schalke 04 per il classe 2006, su cui aveva già messo gli occhi nel corso dell'ultima sessione di calciomercato. La clausola rescissoria sarebbe di circa 20 milioni di euro.