Calciomercato Milan – Ottimismo per Ouédraogo: e spunta la clausola…

Sulle sue tracce, si legge, ci sarebbe anche l' Inter , che però al momento sarebbe una pista molto fredda. Il Milan , piuttosto, avrebbe aumentato i contatti con l'entourage di Assan Ouédraogo negli ultimi tempi perché sarebbe fortemente interessato ad aggiudicarsi il classe 2006. E sarebbe spuntata una clausola di 11 milioni di euro , tutto sommato abbordabile per il Diavolo. Da superare la concorrenza di diversi club di Bundesliga , tra cui Eintracht Francoforte , Bayern Monaco e Lipsia . LEGGI ANCHE: Milan, e se il problema degli infortuni fosse il tuo gioco? >>>

