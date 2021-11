Calciomercato Milan – Ottimismo per il rinnovo di Romagnoli | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, filtra ottimismo riguardo il rinnovo di contratto di Alessio Romagnoli con il Milan

Una grande vittoria quella di ieri sera del Milan al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid. Un successo che tiene ancora vive le speranze dei rossoneri per poter passare il girone di Champions League. Difficile trovare un calciatore della squadra di Stefano Pioli che non abbia giocato bene. Sicuramente Alessio Romagnoli è stato, insieme a Simon Kjaer, sontuoso. Luis Suarez e Antoine Griezmann, di fatto, sono stati annullati dai due difensori del Milan, segno di come anche il capitano rossonero mostri una professionalità invidiabile e il superamento nelle gerarchie difensive di Tomori non rappresenti alcun tipo di problema.