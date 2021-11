Calciomercato Milan – Ottimismo per il rinnovo di Alessio Romagnoli | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, filtra un cauto ottimismo per il rinnovo con il Milan di Alessio Romagnoli: le ultime

E' una situazione abbastanza anomala quella di Alessio Romagnoli. Capitano del Milan, retrocesso nelle gerarchie difensive di Stefano Pioli e con un contratto in scadenza nel giugno del 2022. Nonostante ciò, il club di via Aldo Rossi vuole comunque trovare una soluzione pur di proseguire il percorso insieme. In rossonero dal 2015, Romagnoli ha disputato ben 232 presenze con la maglia rossonera. In attesa di capire quale sarà il futuro del numero 13, secondo il 'Corriere dello Sport' c'è qualche spiraglio per far rinnovare il contratto del suo capitano. L'ostacolo rimane sempre l'elevato ingaggio di 5.5 milioni di euro. Solamente una riduzione di esso, consentirebbe a Romagnoli di proseguire la sua avventura alla corte di Pioli. Le Top News di oggi sul Milan: il retroscena sul fondo arabo, il rinnovo di Krunic e molto altro