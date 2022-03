Calciomercato Milan – Nuovo bomber, ecco i tre obiettivi dei rossoneri

Il Milan sta già lavorando per potenziare, nella prossima sessione estiva di calciomercato, la rosa a disposizione di mister Stefano Pioli. Il club di Via Aldo Rossi interverrà in ogni reparto. I dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara hanno ben chiare le necessità e le criticità della squadra: servirà un nuovo difensore centrale, un forte centrocampista, un esterno destro d'attacco che porti gol e assist ed un altro centravanti. Oggi ci soffermiamo sulle possibili mosse per quanto riguarda quest'ultimo ruolo.